Monheim : Kinder dribbeln gegen einen Basketball-Star

Beim Basketballcamp der BGM nahmen 47 Kinder und Jugendliche teil. Sie konnten sich unter anderem an Benjamin Nick (mitte) messen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Beim Sportcamp der BGM war diesmal Benjamin Nick zu Gast. Die Wettkämpfe kommen bei den Kindern bestens an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnete das dreitägige Ostercamp der Basketball-Gemeinschaft Monheim (BGM). Insgesamt 47 Kinder und Jugendliche, im Alter zwischen acht und 14 Jahren nahmen teil und trafen gleich am ersten Tag auf den Profi-Basketballer des Zweitligisten Bayer Leverkusen, Benjamin Nick. Große Augen machten die jungen Nachwuchsdribbler, als der über zwei Meter große Angreifer der Leverkusener Giants die Halle des Otto-Hahn-Gymnasiums betrat. Auf den 22-jährigen Lehramtsstudent prasselten jede Menge Fragen der kleinen Sportler ein. Aber größer noch war die Ambition, gegen den Riesen anzutreten und ihn auszudribbeln. Nick ließ mit sich spielen, zeigte aber auch, dass er – wenn er ernsthaft spielt – ein ordentliches Dribbeltempo hinlegen und zielgenau einnetzen kann.

Der Besuch des Stargastes aus der zweiten Basketball-Bundesliga diente als zusätzliche Motivation für die Kinder. Denn seit rund zwei Jahren fördert die Basketball-Gemeinschaft in Monheim den Nachwuchs und baut langsam neue Vereinsmannschaften auf. In den Feriencamps können die Kids in die Sportart hineinschnuppern und bleiben ziemlich häufig auch dabei, berichtet Trainer Andreas Aust.

Info

Drei Tage reichten aus, um die Grundfertigkeiten der Sportart zu üben und Ballgefühl zu entwickeln: In 40-minütigen Einheiten werde zunächst das Dribbeln, Werfen und Passen geübt. „Danach teilen wir die Gruppe in drei Leistungsstufen ein und führen einen kleinen Wettbewerb durch, bei dem es Preise zu gewinnen gibt“, berichtet Aust. Am Ende eines jeden Camp-Tages folgten dann Spielpartien in Turnierform, bei denen die gelernten Fertigkeiten auf die Probe gestellt werden.

Letzteres machte den Kindern besonders viel Spaß, wie Vicky (11), Serhat (10), und die beiden neunjährigen Eliz und Nico lebhaft berichteten. „Ich mag es einfach, mich mit anderen zu messen und das geht in den Wettkämpfen und bei den Spielen halt besonders gut“, erzählte Vicky. Sie nahm schon zum dritten Mal am Ostercamp teil und das, obwohl sie in der BGM in der U12 spielt. Ganz neue Fertigkeiten, gestand Nico, würde auch er, als Vereinsspieler in Düsseldorf, im Monheimer Camp nicht lernen. „Aber es macht einfach viel Spaß und man lernt neue Basketballer kennen.“