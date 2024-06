Präsentation im Stadtmuseum Langenfeld Kinder der „Rappelkiste“ zeigen Kunstwerke zum Thema Wale

In Zusammenarbeit mit Alexandra Hinke (Stadtmuseum) haben sich die 24 Vorschulkinder gemeinsam mit den Erzieherinnen Simone Visehon und Katrin Petzel mit dem Ökosystem Meer beschäftigt. Insbesondere Wale, ihre Vielfalt und Größe, haben für viele Fragen und reges Interesse der Kinder gesorgt. Was fressen Wale und wie finden sie ihre Beute? Und warum wird ihr Lebensraum durch den Menschen bedroht? Diesen und anderen Fragen sind die Kinder nachgegangen und haben sich dabei auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, heißt es in dem Pressetext. So kamen für die Bastelaktionen viele Naturmaterialien und Wiederverwendetes, wie Eierkartons, Küchenpapierrollen und Kartonagen zum Einsatz. Entstanden sind Bilder und Objekte, die die Themen und Fragestellungen der Kinder aufgreifen. Eine Gegenüberstellung von zwei Bildern zeigt den Lebensraum der Orcas - einmal so, wie er heute oft aussieht, mit Plastik, alten Fischernetzen und anderem Müll und einmal so, wie er eigentlich sein sollte; mit klarem Wasser und großen Eisschollen.