Langenfelder helfen : Kinder aus Langenfeld helfen der Ukraine

Langenfeld Die Kinder des offenen Ganztags an der Gemeinschaftsgrundschule (GGS ) Am Brückentor haben zusammen mit dem Kinderschutzbund Langenfeld zwei Aktionen für wohltätige Zwecke ins Leben gerufen.

Bereits in der vergangenen Woche starteten die Kinder zu einem Lauf, auf denSchulsportplatz, um Spenden zu gewinnen. Im Vorfeld legten die Eltern aus der Einrichtung mit ihren Schulkindern einen Geldbetrag für eine 300 Meter lange Runde fest. Damit honorierten sie die Mühe von ihren Wunschläufern aus den 17 Teammitgliedern. Bei dem Lauf haben die Mitarbeitenden zwischen 18 und 32 Runden in der vorgegebenen Zeit von einer Stunde geschafft. Somit ist schon durch die erste Aktion ein Betrag von rund 2300 Euro zusammengekommen.

Zusätzlich steht das Frühlingsfest am Samstag, 30. April, ganz im Zeichen der Hilfe. Mit den Veranstaltungen sollen zwei wohltätige Anliegen gefördert werden: Die Unterstützung Langenfelder Schüler der GGS Am Brückentor, deren Eltern finanziell nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Mit dem Geld soll es ihren Kindern ermöglicht werden, ein Instrument im Unterricht an der Musikschule zu erlernen. Der andere Spendenteil wird Kindern aus der Ukraine zu Gute kommen, wobei die finale Entscheidung, welches Ukraineprojekt am Ende unterstützt werden soll, noch offen ist. Die endgültige Spendensumme wollen die Organisatoren mit Abschluss des Frühlingsfestes bekannt geben.