Heiliger Bimbam kfd-Frauen in Monnem ganz jeck

Gut fünf Stunden Karneval – das muss man erst mal mit Auftritten füllen. Der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) in Monheim ist es in ihrer Damensitzung wieder gelungen. Hunderte Mädels hatten in der vollen Aula am Berliner Ring richtig viel Spaß. Zum Beispiel an „Aschenbrödel“, dargeboten von einer Baumberger kfd-Truppe. Das gemobbte Kind, ihre hässlichen Schwestern und die anderen aus dem Märchen waren hinter einem großen Tuch verborgen, und nur wer gerade was zu sagen hatte, steckte seinen Kopf heraus. Sehr ulkig, wie auch die Kirchenmänner Henrik Land und Malte Würzbach, die aktuelle Monnemer Dönekes verzällten – Kaplan Land in Horst-Schlämmer-Kluft. Dazu gab es viel jecke Musik und Gardetänze und Akrobatik unter anderem von Kin Wiever, der Marienburggarde und den Rheinstürmern.