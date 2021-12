Polizei sucht nach Zeugen : Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Langenfeld Brandstiftung ist die Ursache eines Feuers am Mittwochmorgen um 0.15 Uhr an der Paulstraße in Langenfeld. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Langenfeld verhinderte, dass die Bewohner verletzt wurden.

Bei einem vorsätzlich gelegten Feuer am Mittwochmorgen kamen die Bewohner mit dem Schrecken davon. Den Sachschaden des Brandes an der Paulstraße 6 in Langenfeld-Immigrath schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.

Gegen 0.15 Uhr ging die Brandmeldung bei Feuerwehr und Polizei ein. Bei ihrem Eintreffen stellten sie eine starke Rauchentwicklung aus dem Treppenhaus des dreigeschossigen Hauses fest. Der Qualm aus dem Keller verhinderte die Flucht der Bewohner durch das Treppenhaus. Die Feuerwehr Langenfeld setzte eine Drehleiter ein, um die Bewohner von den Balkonen zu evakuieren. Zeitgleich löschten die Einsatzkräfte das in einem einzelnen Kellerverschlag entstandene Feuer. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte das Übergreifen des Brandes auf die Kellerräume eines weiteren Mehrfamilienhauses.