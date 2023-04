Monheimer Feuerwehr ausgerückt Kellerbrand in Baumberger Einfamilienhaus

In Baumberg hat es am Mittwochmorgen im Keller eines Einfamilienhauses gebrannt. Verletzte gab es nach Angaben der Feuerwehr nicht. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer in dem Haus an der Schlegelstraße schnell zu löschen. In dem Keller gebrannt haben die Elektroverteilung und Teile eines Schrankes. Nach den Löscharbeiten musste das Haus ordentlich durchlüftet werden, es ist aber weiter bewohnbar. Während des Einsatzes war die Schlegelstraße gesperrt.