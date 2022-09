Langenfelder Feuerwehr ausgerückt : Technischer Defekt führt zu Brand in einem Keller

Langenfeld Der Brand im Keller eines Gebäudes an der Hausinger Straße führt am Dienstagmorgen zu einem Einsatz der Langenfelder Feuerwehr.

() Ein technischer Defekt hat am Dienstagmorgen, 12. September, zum Brand an der Hausinger Straße geführt. „Wir sind um 8.18 Uhr informiert worden, dass Rauch aus dem Haus aufsteigt“, sagt Egbert John, Sprecher der Feuerwehr Langenfeld. In dem Haus mit Wohnungen und gewerblicher Nutzung waren gerade die ersten Beschäftigten auf dem Weg in ihre Arbeits- und Büroräume. Wegen der unklaren Lage rückte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und einer 30-köpfigen Besatzung an. „Als wir vor Ort eintrafen, hatte der Eigentümer den Brand bereits mit Feuerlöschern erstickt“, sagte der Sprecher. „Ein Kompressor hatte sich in den Kellerräumen wegen eines technischen Defektes entzündet“, so John. Die Feuerwehrleute kontrollierten dennoch die darüberliegenden Geschosse. Dank der schnellen Reaktion des Eigentümers blieb das Treppenhaus rauchfrei.