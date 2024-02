Langenfelder Vereine Keine Auflösung – Lydton-Club existiert ohne Unterbrechung seit 1973

Bei der Sondervorstellung war bei freiem Eintritt auch ein Film zum Stadtgeburtstag: „Meine Welt ist Langenfeld“ zu sehen. Seit mehr als 50 Jahren begleitet der Lydton-Video-Club die Stadtgeschichte. Aus seinem vollen Archiv zeigte der Club im Rex-Kino Ausschnitte über die Entwicklung der Stadt. Nicht nur Kulturstätten und Baudenkmäler, sondern auch Ereignisse und Veranstaltungen, an die sich die Menschen erinnern. Dieser Querschnitt war ein lebendiges Porträt der Stadt. Ein besonderes Schmuckstück aus dem Archiv ist der Film „Schaufenster Langenfeld“ von 1980, an dem sich 50 Langenfelder Geschäfte beteiligten. Ältere Langenfelder können so in Erinnerungen schwelgen und die Jungen oder die neu Zugezogenen etwas mehr über die Geschichte erfahren