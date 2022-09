Monheim setzt auf Grün im Kreisverkehr : Neuer Kreisel wird nur begrünt

Der neue Kreisverkehr am Monheimer Tor in Monheim ist jetzt fast komplett angebunden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Nicht jeder Kreisverkehr in Monheim muss mit einem Kunstwerk versehen werden, findet Bürgermeister Daniel Zimmermann.

(elm) Stefanie Rohm (SPD) wollte kürzlich im Kulturausschuss wissen, wie der neue Kreisverkehr Opladener Straße/Ingeborg Friebe-Platz/Berliner Ring gestaltet werden würde. Die Mittelinsel werde einfach gärtnerisch gestaltet, erklärte Bürgermeister Daniel Zimmermann. Die Stadtverwaltung würde davon abraten, dort ein weiteres Kunstwerk zu installieren. „Dass jetzt drei Kreisverkehre künstlerisch gestaltet wurden, ist ja eigentlich ein Zufallsprodukt“, so Zimmermann. Als die Stadt den Preiswettbewerb für den Kreisel an der Krischerstraße auslobte, habe die Jury die drei Entwürfe so gut gefunden, dass man sie alle umsetzen wollte. Das heiße aber nicht, dass man jetzt alle Kreisverkehre im Stadtgebiet mit einem Kunstwerk versehen wolle. Einige dürften auch ganz profan der Beschleunigung des Verkehrsflusses dienen. Nachdem der Stadtrat zudem Mittel in Höhe von vier Millionen Euro für die drei Kunstwerke in Monheim Mitte bewilligt habe, sei es ohnehin schwierig etwas zu finden, dass in diesem Umfeld künstlerisch bestehen könne.