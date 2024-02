Dramatisch weniger Kirchenbesucher auch in Langenfeld Nicht einmal jeder dritte Monheimer ist noch katholisch

Die Fastenzeit hat begonnen, und diese Wochen zwischen Karneval und Ostern nutzen die christlichen Kirchen auch immer zu einer Selbstvergewisserung. Das ist seit Jahren kein Zuckerschlecken, zumindest in Hinblick etwa auf die Zahl der „Gläubigen“ im „Sendungsraum“ Langenfeld/Monheim der katholischen Kirche. Die nimmt seit Jahren kontinuierlich ab – aufgrund des Überhangs an Sterbefällen gegenüber Taufen, aber auch wegen zahlreicher Austritte. Binnen eines Jahrzehnts ist die Zahl der Katholiken in beiden Städten um mehr als zehn Prozent zurückgegangen. Geradezu dramatisch die Entwicklung bei den Sonntagsmessbesuchern: minus 60 Prozent und mehr, wobei die Einschränkungen während der Corona-Pandemie 2020-22 hier nochmal als Beschleuniger gewirkt haben dürften (siehe Info-Kasten).