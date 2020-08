Kommentar : Kommunikation ist gefragt

Eigentlich sind die Gemeinden ja schon geübt. Alle haben Zusammenlegungsprozesse hinter sich gebracht. Das ist nie ohne schmerzliche Einschnitte abgegangen.

Denn angesichts schrumpfender Mitgliederzahlen und akuten Priestermangels haben Gemeindemitglieder lieb gewonnene Gewohnheiten (Gottesdienste vor der Tür, der Kontakt zum Pfarrer) aufgeben müssen. Nun kommt ein weiterer Schritt, der Verzicht bringen wird. Neu ist, dass der Schritt vom Seelsorgebereich zum Sendungsraum städteübergreifend ist, mit unterschiedlich strukturierten Gemeinden. Gefordert sind dabei die Laien in der Kirche. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, wo Kirche sich bewegt und wie die so genannten Laien in die Umstrukturierungsprozesse eingebunden werden. Davon hängt der Erfolg einer gelungenen Gemeindearbeit ab. Denn noch mehr Mitgliederschwund wünscht sich keine der beiden katholischen Gemeinden.