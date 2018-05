Langenfeld : Katholische Gemeinde verteilt gratis neues Magazin

Das Heft "...und Leben" bekommen alle Langenfelder. Foto: mei

Langenfeld Eine neue Zeitschrift mit lokalen Themen verteilt jetzt die katholische Kirchengemeinde St. Josef und Martin. Mit dem Titel "...und Leben" sollen Langenfelder das 22 Seiten starke Heft pünktlich zum Pfingstfest im Briefkasten finden. "Der alte Pfarrbrief wird eingestellt", berichtet Wilfried Kehr vom Öffentlichkeitsausschuss des Pfarrgemeinderats. Ein Team von Ehrenamtlichen habe stattdessen ein Magazin erstellt, das immer im Frühjahr und Herbst erscheinen und "nicht nur ,Kirchgänger' ansprechen soll". Es richtet sich laut Kehr auch an Menschen, "die nicht oder nicht mehr aktiv am kirchlichen Leben teilnehmen". Deshalb werde das Magazin gratis an alle Langenfelder Haushalte verteilt, nicht nur an katholische Christen.

"Wir möchten als Kirche mitten in der Stadt präsent sein und auf die Menschen zugehen. Das neue Magazin mit Themen, die Glaube und Leben verbinden, ist ein Schritt dahin", sagt für die Herausgeber Pfarrer Stephan Weißkopf. Der katholischen Kirche in Langenfeld gehören rund 23.000 Katholiken an. Das Heft lässt sich auch übers Internet herunterladen unter www.kklangenfeld.de/magazin

(mei)