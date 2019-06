Langenfeld : Langenfelder feiern ihre Jubelkommunion

Gold- und Jubelkommunion an St. Josef feierten Margret Blasberg und Theodor Gerresheim mit vielen weiteren Katholiken und Gästen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Viele Jahrzehnte nach ihrer Erstkommunion feierten Katholiken in der Kirche St. Josef gemeinsam und mit Angehörigen ihr Jubiläum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Grünwald

Für viele Katholiken ist das Jubiläum ein wichtiger Anlass, sich an die Erstkommunion und die damalige Feier im Familienkreis zu erinnern – ob nun 50, 60 oder 70 Jahre vergangen sind. Die feierliche Messe zur Jubelkommunion brachte jetzt etliche Menschen in der Kirche St. Josef zusammen, die gemeinsam zurückdachten. „Es ist den Leuten wichtig“, weiß Pastor Stephan Weißkopf, der die Messe hielt, „weil sie die Erstkommunion als prägend in ihrem Leben empfunden haben und sich gerne daran erinnern.“

Nicht alle in St. Josef erschienenen Jubilare hatten ihre Erstkommunion vor Jahrzehnten in Langenfeld gefeiert. „Aber eins vereint sie alle“, betont Pastor Weißkopf, „nämlich die Begegnung mit Jesus.“ Das sei für die Menschen wichtig. „Und wir geben dafür den Rahmen.“

Info Traditionell am ersten Sonntag nach Ostern Erstkommunion Traditionell ist die Erstkommunionfeier am ersten Sonntag nach Ostern, auch „Weißer Sonntag“ genannt. Der Name stammt aus dem frühen Christentum, wo die Täuflinge nach ihrer Taufe lange weiße Gewänder getragen haben. Aus pastoralen Gründen ist die Kommunionsfeier inzwischen auch in den ersten Wochen nach Ostern. Termin In den deutschen Bistümern werden die Kinder im Allgemeinen um das dritte Schuljahr herum zur Vorbereitung auf die Erstkommunion eingeladen. Infos unter www.katholisch.de

Margret Blasberg hat vor 70 Jahren ihre Erstkommunion anderswo gefeiert. „Ich bin im Sauerland geboren und aufgewachsen“, erzählt die 79-Jährige. Seit 40 Jahren lebt sie in Langenfeld. „Zum 60-jährigen Jubiläum habe ich mich noch nicht getraut“, gibt sie zu. Zwar sei sie zur Messe gegangen, aber nicht offiziell als Jubilarin. Doch in den vergangenen zehn Jahren hat sich ihre Meinung geändert. „Wenn die Kirche so etwas anbietet, soll man es auch unterstützen“, meint sie.

An ihre Erstkommunion vier Jahre nach Kriegsende kann sich Margret Blasberg noch gut erinnern. „Es war aufregend“, sagt sie. Das Kleid hatte damals ihre Tante genäht. Und nicht nur das – auch die Schürze, die sie nach der Messe über das kostbare Kleid ziehen musste. „Wir durften den Samstag vor der Kommunion nicht nach draußen, sondern sollten im Haus bleiben, ruhig sein und zur Besinnung kommen“, erinnert sich die 79-Jährige. Ein einziges Geschenk bekam sie. „Eine kleine Armbanduhr.“ Die durfte sie nur sonntags tragen und auch nicht zur Messe. Bescheidenheit war geboten.

Theodor Gerresheim (79) hatte da 1949 weniger Glück mit seinem Geschenk. „Ich habe ein bisschen Geld bekommen“, erzählt er. „Doch ein paar Wochen später kam die Währungsreform und da war alles fort.“ An die Feier selbst kann er sich kaum noch erinnern. „Als junger Mensch stürzte alles auf einen ein. Ich stand zwar im Mittelpunkt, konnte das aber alles gar nicht so richtig begreifen.“ Nur eins weiß er noch genau: „Es war alles nicht so pompös wie heute.“ Lächelnd fügt er hinzu: „Wir hatten ja alle nix.“ Es waren andere Zeiten damals, so kurz nach Kriegsende und ein Jahr nach Langenfelds Stadtwerdung 1948, meint der gebürtige Langenfelder.