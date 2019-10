Katholiken im Kreis Mettmann : Kardinal Woelki bittet Kreisdechant um Hilfe

Kreis Mettmann Ab Januar 2020 wird Daniel Schilling (St. Peter und Paul) zusätzlich Pfarrverweser in Velbert-Neviges. Der Theologe ist bereits Kreisdechant.

In Briefen an die Gemeinden in Neviges und Ratingen wirbt Schilling um Verständnis für seine Entscheidung, dem Wunsch des Kardinals zu entsprechen. „Hoffen wir gemeinsam darauf, dass sich für Neviges eine Gemeinschaft findet, die diesen besonderen Ort mit seiner Spiritualität und Sendung aufleben lässt. Vielleicht darf man auch in dieser Hinsicht einmal besonders die Gottesmutter bitten, als unsere Fürsprecherin aktiv zu werden.“

Natürlich wendet sich die Kirche in solchen Momenten auch an die oberste Instanz. Andererseits spart sie jetzt erst einmal das Salär der bisher in Neviges tätigen Ordensmänner und erwartet außer dem Einsatz von Schilling auch die Mitarbeit von weiterem Personal aus Ratingen.

Schilling schreibt in einem Brief an die Gemeinde weiter: „Dennoch wird auch mein Tag in Zukunft nur 24 Stunden haben, und auch meine Arbeitszeit hat Grenzen. So werde ich an beiden Orten nicht in der Weise präsent sein können, wie ich es hier nur für unsere Pfarrei und das Kreisdekanat in der Vergangenheit gewesen bin.“