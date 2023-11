Elfter Elfter mit Künstlicher Intelligenz Monheim weckt den Schelm in sich

„Wat bruche mer ne Pleitebank, mer mache uss im Casino blank!“ Passend zum ersten Monheimer Haushaltsloch seit mehr als einem Jahrzehnt startet die Session an diesem Samstag unter genau diesem Motto. Während die ersten Vogelkundler vom Monbag-See bereits wieder den Flügelschlag des Pleitegeiers vernommen haben wollen, wird in der Altstadt der Schelm geweckt. Et hätt noch immer jot jejange, wird sich manch einer denken, vielleicht wird der Pleitegeier ja auch von einem der künftigen Windräder geschreddert. Also: Lasset fiere!