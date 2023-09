Neues Sessions-Motto mit Greensill und Casino So halten Monheims Jecken dem Bürgermeister den Spiegel vor

Nach alter Sitte Brauch hält der Narr dem Herrscher den Spiegel vor – und diesem Anspruch will die Große Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka) auch in der kommenden Session wieder gerecht werden. Das neue Sessionsmotto lautet: „Wat bruche mer ne Pleitebank, mer mache uss im Casino blank!“ Dies teilte die Gromoka an diesem Donnerstag mit, zwei Monate und vier Tage vorm Schelmenwecken am elften Elften.