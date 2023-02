Baumberger feiern Karneval Riesenstimmung beim Veedelszoch

So bunt und facettenreich die Feierenden am Straßenrand waren, so abwechslungsreich gestalteten sich auch die Fußtruppen und Wägen. Den Auftakt machte „Boombergs berittene Garde zu Fuss“ Kin Wiever in ihren klassischen schwarz-weißen Outfits. Die Fußgruppe der Monheimer Kulturwerke präsentierte sich als Geschenkboxen verkleidet in verschiedenen Farben. Der Wagen des „Baumberger Allgemeiner Bürgerverein“, kurz BAB genannt, stand ganz im Zeichen von Süßigkeiten und sonstigen Leckereien. So fiel der Wagen dem Publikum aufgrund eines überdimensionalen Bonbons auf dem Dach ins Auge und war schon aus weiter Ferne zu erkennen.