Altweiber 2023 Monheims Jecken starten durch

Um 9.11 Uhr war es soweit: Die Monheimer Prinzengarde, die Showtanzgruppe „Rheinstürmer“, die „Altstadtfunken“, die Marienburg-Garde und andere Gruppen trafen am Rathaus ein. Als höchstwahrscheinlich erster Bürgermeister des Tages musste Daniel Zimmermann den Rathausschlüssel abgeben. An einer Angel wurde der Schlüssel aus der ersten Etage heruntergereicht, die Funkenmariechen nahmen ihn an, sodann stürmten alle Jecken in den mit Luftschlangen und bunten Lichtern dekorierten Ratssaal.