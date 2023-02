Der Straßenkarneval startet So jeck geht es in Monheim zu

Mit dem 89. Rosenmontagszug folgt dann das große Highlight der Session. Der Zug setzt sich um 14.11 Uhr in Bewegung und wird jetzt auch wieder – anders als 2022 – mitten durch die Monheimer Stadt ziehen. Aufstellung ist auf der Knipprather Straße und Am Hang. Der Zugweg geht dann über die Schwalbenstraße, Gratzenweg, Frohnkamp, Lindenstraße, Krischerstraße, Alte Schulstraße, Krummstraße, Kirchstraße, Kradepohl, Grabenstraße bis zum Ende der Turmstraße in der Altstadt. Der Rosenmontagszug besteht auch dieses Jahr aus über 50 Gruppen und Wagen. Natürlich freuen sich die Vereine über jeden jeck, der verkleidet oder nicht, am Zugweg steht.