Rosenmontag in Monheim Monheimer Jecken stürmen die Straßen

Dass nicht nur die Gromoka, sondern auch die Monheimer im „jeck efohre sin“, bewiesen die unzähligen verkleideten Menschen, die am Montagnachmittag den Zugweg säumten. Der Himmel war wolkig, der Wind böig und die Stimmung in den Straßen ausgelassen. Zum närrischen Geburtstag der Gromoka hatten die Kulturwerke eine Flasche Schampus geköpft, deren Inhalt dem Narren geradewegs in den weit geöffneten Schlund sprudelte. Die Bühnenbilderin Doris Moisa hat den Narren kunstfertig modelliert. Die Mädche vom Ring fanden, dass ein solcher Käfig voller Narren gut gezähmt werden müsse, sie traten in leuchtend roter Lackmontur auf – als Zirkusdompteusen.