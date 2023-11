Alex II. und Johanna I. Das ist Langenfelds neues Kinderprinzenpaar

Noch zwickt und zwackt das neue Ornat ein wenig. An die karnevalistischen Gewänder müssen sich die vier Kinder erst gewöhnen. Aber vielleicht ist es auch die Nervosität, so kurz vor dem Kutscherball. Denn ein bisschen aufgeregt sind sie schon vor ihrem großen Auftritt als neue Kindertollitäten. Dabei hat der neue Kinderprinz Alex II. bereits Erfahrungen gesammelt. „Ich bin schon zum zweiten Mal dabei“, sagt der 13-jährige Alexander Arndt. Das erste Mal stand er als Page auf der Bühne. „Das hat so viel Spaß gemacht beim letzten Mal!“.