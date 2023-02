Karneval in Langenfeld Das perfekte „Katerfrühstück“

Der Karneval bringt es mit sich, dass mitunter mal ein bisschen zu tief ins Glas geschaut wird. Als Gegenmittel empfiehlt sich außer der Alka Seltzer ein deftiges Katerfrühstück, das Körper und Geist wieder in Form bringt. Erika Terstesse, über viele Jahre Caféhaus-Besitzerin in Langenfeld und jetzt im Ruhestand, hat extra für die RP-Leser eine leckere Variante des Katerfrühstücks zusammengestellt. „Die Vorschläge wurden von meiner Familie für gut befunden“, sagt sie. „Ich möchte unkomplizierte leckere Rezepte vorstellen, die nur wenige Grundzutaten benötigen, da sich mit einem Kater ja nicht so gut aufwendig vorbereiten lässt.“