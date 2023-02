Ordnungsamt Langenfeld zieht Karnevalsbilanz Weniger Müll, vier Festnahmen

Für den Zug in Berghausen zog das Ordnungsamt dann eine durchweg positive Bilanz. Bis zum Ende des Zuges waren in insgesamt friedlicher und fröhlicher Atmosphäre keine Vorkommnisse zu resümieren, heißt es im Einsatzbericht. Die Ordnungshüter mussten in keinem Fall eingreifen. Auch die Malteser Langenfeld, die Zug betreuten, hatten einen ruhigen Sonntagnachmittag und verzeichneten keinen einzigen Einsatz. Am Abend ging der Einsatz dann in Reusrath weiter.