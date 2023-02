Straßenkarneval in Langenfeld Ordnungsamt zieht positive Bilanz

„So voll und so problemlos war es noch nie“, fasst Christian Benzrath, Referatsleiter Recht und Ordnung, das Wochenende zusammen. So mussten Mitarbeiter des Ordnungsamts auch in Reusrath nur achtmal nicht altersgerecht konsumierten Alkohol sicherstellen und fünf sogenannten „Wildpinkler" zur Kasse bitten.