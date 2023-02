Rathaus, Bücherei und öffentliche Stellen in Langenfeld Geänderte Öffnungszeiten an den Karnevalstagen

Annahmestellen Betriebshof: Am Donnerstag und Freitag gelten am Annahmehof Industriestraße die üblichen Öffnungszeiten. Nur am Rosenmontag ruht auch hier der Betrieb. Das gilt auch für die Annahmestelle an der Hansastraße, die ebenfalls am Rosenmontag geschlossen bleibt. Beide Annahmestellen sind somit am Donnerstag, 16. Februar, Freitag, 17. Februar und am Samstag, 18. Februar, jeweils von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr geöffnet.