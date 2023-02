Karneval in Langenfeld Ein grüner Zoch durch Berghausen

Eindeutig umweltfreundlich und nachhaltig präsentierte sich am Sonntagnachmittag der „Veedelszoch“ im ländlichen Ortsteil Berghausen. Nicht nur, dass seine Protagonisten selbst als Grünzeug wie Schwarzwurzeln oder Kartoffeln oder einfach bepflanzte Landstückchen mit unübersehbarem Grünschopf auftraten, nein, sie kamen zu Fuß oder strampelten auf hübsch geschmückten Lastenrädern durch den Ortsteil. Grün war am Sonntag also eindeutig die Farbe ihrer Hoffnung.