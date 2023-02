Langenfeld Helfer von DRK und Maltesern im Karnevalseinsatz

„So sind wir im Fall der Fälle bestens aufgestellt“, erklärt Einsatzleiter Christian Nitz vom Malteser Hilfsdienst. „Bei den letzten Karnevalszügen kam es in Langenfeld glücklicherweise nie zu größeren Unfällen, aber den ein oder anderen Zwischenfall gibt es in der feiernden Menge erfahrungsgemäß dann doch schon mal.“ Kleinere Blessuren können meist direkt in einer der Unfallhilfsstellen entlang der Zugstrecke behandelt werden. Sollte es zu ernsthafteren Verletzungen kommen, stehen Rettungswagen bereit.