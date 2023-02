Altweiber Langenfeld 2023 Power-Prinzessin erobert Langenfelds Rathaus

Drei, zwei, eins: Jetzt ist Karneval am Rhein. Und die Majestäten nebst Gefolge lassen sich von Moderatorin Kaja Liever nicht lange bitten. Das Zepter hat Ina I ihrem Prinzen Sacha I schnell abgeluchst. Schließich will sie keine Zeit verlieren. Denn „dat Trömmelche geht“ und mit ihr die Truppe auf der Bühne, die einen flotten Tanz hinlegt und die rund 1000 Zuschauer vor der Stadthalle gleich in Stimmung bringt. Zugabe inbegriffen, bevor Ina sich einem „harten Knochen“ zuwendet. Sie fordert Bürgermeister Frank Schneider zum Wettkampf heraus. Und weil ihr Prinzgemahl im zivilen Leben bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, hat sie zwei C-Schläuche organisiert, die möglichst schnell aus- und aufgerollt werden sollen. Da kennt Ina I kein Pardon, rafft den Schlauch in guter Frauenmanier ganz pragmatisch zusammen und – gewinnt. Natürlich. Frank Schneider gibt den Schlüssel ab. Er weiß: An Altweiber hat er einfach keine Chance.