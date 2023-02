Straßenkarneval startet in Langenfeld Altweiber: Stadt ist vorbereitet

(og) Wenn am Donnerstag, 16. Februar, der Straßenkarneval startet, werden nicht nur die Weiber außer Rand sein, befürchtet die Stadt. Für den Fall, dass auch die Schüler ausgelassen feiern wollen, hat die Stadt deshalb vorgesorgt. So werden die Schüler der weiterführenden Schulen an diesem Tag nicht vor 13 Uhr aus dem Unterricht entlassen. Darüber hinaus werden die Schulgelände des Konrad-Adenauer-Gymnasiums sowie der Prisma-Gesamtschule nach Schulschluss gesperrt. Das gilt auch für den Freizeitpark Langfort. Ziel ist es, wenig Raum für Alkohlkonsum zu geben, um potenzielle Saufgelage zu vermeiden. Bereits im Vorfeld haben Behörden und Veranstalter rund um den Karneval zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol geworben. Tankstellen, Kioske, Einzelhandel und Gastwirte sind informiert.