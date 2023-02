Drei Karnevalszüge in Langenfeld Alle Infos rund um den Straßenkarneval

Langenfeld · Drei jecke Züge starten in Langenfeld: Am Samstag macht der große Zug durch die City den Auftakt. Am Sonntag zieht der Berghausener Zug am Nachmittag. Am Abend leuchtet der Lichterzug in Reusrath.

09.02.2023, 15:00 Uhr

Vertreter von Polizei, Ordnungsamt und Citymanagement sowie die Veranstalter der Züge sorgen für einen möglichst reibungslosen Ablauf. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)