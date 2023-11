Sessions-Auftakt 2023/24 auf dem Galerieplatz Hörst Du den Konfettiknall? In Langenfeld ist Karneval!

Das Motto klingt lautmalerisch: „Hörst Du den Konfettiknall? In Langenfeld ist Karneval!“ Wums! Und so wird an diesem Samstag in der Stadtmitte die Session eröffnet. Ab 10.11 Uhr schunkeln sich die Jecken im Marktkarree warm, mit der Käskopp-Kapelle „Op Tied Muuj“. Gegen 10.50 Uhr geht’s hinüber auf den Galerieplatz vor der Stadtgalerie, wo um 11.11 Uhr der offizielle Startknall ertönt. Organisiert hat den Festakt wie immer der Verein der ehemaligen Prinzen- und Traditionspaare. Dessen Vorsitzender André Sersch in Vertretung des erkrankten Präsidenten Heinrich Klassen (Gute Besserung!) und Bürgermeister Frank Schneider machen auf der Bühne den Auftakt, gefolgt von Gardetanz und Musik. Mit dabei neben „Op Tied Muuj“: die „Stimmungssänger“ Thomas Junggeburth und Tobias Janssen sowie die Tanzgruppe des Rüsrother Carnevals Comitees und das Jugendtanzkorps „Rheinsternchen“. Das noch amtierende Langenfelder Prinzenpaar Sacha und Ina und das Kinderprinzenpaar Maik und Zoé sagen adieu. Neben dem Brauhaus „Der Ritter“ ist Nicole Seelen mit ihrem Food-Truck und original Thüringer Rostbratwürsten für die durstigen und hungrigen und hoffentlich buntkostümierten Jecken da.