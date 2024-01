Karnevalsfründe Monnem Karneval – mit Konfetti aber ohne Knallbumm

Info

Die Gromoka-Prunksitzung ist in diesem Jahr erstmals an einem Sonntag (14. Januar).

Die Gromoka-Damensitzung am 31. Januar, ab 12.30 Uhr im Festzelt auf dem Schützenplatz ist ausverkauft.

Das Schunkelnde Bürgerhaus in Baumberg an der Humboldtstraße ist am 3. Februar ab 18.11 Uhr.

Die Herrensitzung der Gromoka am 4. Februar ab 11.30 Uhr steigt ebenfalls im Zelt auf dem Schützenplatz.