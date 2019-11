Karneval startet : Gromoka bietet 2021 zwei Damensitzungen an

Gromoka-Chef Ralf Volgmann und Sitzungspräsident Moritz Peters (v. li.) präsentieren neben dem Programm auch den aktuellen Orden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim/Langenfeld Mit dem Schelmenwecken am Montag beginnt in Monheim die Session. Langenfelds Narren starten das närrische Treiben am Galerieplatz.

Das lange Warten auf den Sessionsstart hat bald ein Ende. Am Montag, 11. November, um 11.11 Uhr wird der Schelm geweckt. Allerdings könnte die Sache noch spannend werden. Denn der ist nicht in seinem Bett. Das beklagt Sitzungspräsident Moritz Peters von der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka) bei der Vorstellung des Programms für diese und die nächste Session.

Peters hat eigens im Schelmenturm nachgeschaut, ob die Traditionsfigur des Monheimer Karnevals noch schläft. „Das Bett war leer ...“, erklärt Peters. „Wir werten die Hinweise aus.“ Und die führen nach Baumberg zum „Hippebock“. Am Montag wird Peters die Aufklärung im Zwiegespräch mit dem Schelm (Pascal Pietrzik) liefern. Kinderschelm Marc Zimmermann ist dabei und hofft ebenso wie Peters auf Unterstützung der Monheimer. Getreu dem diesjährigen Motto „Kein Kunstgeschmack, doch Kohle satt – Monnem wööd Kulturhauptstadt!“ könnte es dabei auch um Kunst gehen.

Elferrat Monheim: Norbert Pergande hört auf, Guido Bremer und Max Schürtz (v. li.) übernehmen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Info Noch Karten für die Herrensitzung Was Herrensitzung der Gromoka Wann Sonntag, 16. Februar, 15 Uhr, Einlass 13 Uhr Programm Guido Cantz, Martin Schops, Bläck Fööss, Höhner, Miljö und Kasalla werden neben den heimischen Karnevals- und Showtanzgruppen für Unterhaltung sorgen Karten per Fax unter 02173 90 45 191 oder www.gromoka.de

Angesichts der zahlreichen Baustellen in Monheim, speziell an der Alten Schulstraße, wird in dieser Session die Altstadt zum „Doll Eck“. „Wir übernehmen zum ersten Mal auch die Organisation des Altweiberballs“, sagt Ralf Volgmann, Vorsitzender der Gromoka. Die Altstadtwirte übernehmen am Donnerstag, 20. Februar, den Ausschank. Neben den klassischen Auftritten von Prinzessin und Showtanzgruppen kündigt Volgmann auch ein Bühnenprogramm an. Ab 11.30 Uhr spielen „Kuhl un de Gäng“ aus Köln, ab 12.30 Uhr die Gruppe „Fiasko“.

Werben für den Sessionsstart: André Sersch, Heinrich Klassen, Manfred Lüdemann, Uli Sturm, Claudia Pietzsch und Peter Koch (v. l.). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Auch der Zugweg des Rosenmontagszugs (24. Februar) muss wegen der Baustelle Alte Schulstraße geändert werden. Das gleiche gilt für den Kinderzug (23. Februar).

Die Prunksitzung der Gromoka startet am 25. Januar im Festzelt an der Kapellenstraße, die Damensitzung am 12. und die Herrensitzung am 16. Februar. „Weil die Damensitzung für diese Session bereits nach 20 Minuten ausverkauft war, haben wir uns doch entschlossen, für die Session 20/21 eine zweite Sitzung anzubieten“, sagt Volgmann. „Der Frust derjenigen, die keine Karten mehr bekommen, war einfach zu groß.“ 1700 Karten pro Abend sollen künftig angeboten werden. Bislang hat die Gromoka 2200 Karten für den einen Abend verkauft. 2021 gibt es dann zwei identische Sitzungen an aufeinander folgenden Tagen (2. und 3. Februar 2021).

Und überhaupt will der Vorstand die Qualität seiner Sitzungen aufpeppen. Besonders bei Prunk- und Herrensitzung gebe es Nachholbedarf. Die Prunksitzung soll deshalb ab 2021 vom Samstag auf den Sonntag rutschen. „Da ist es dann etwas einfacher, gute Bands zu bekommen“, erläutert Volgmann. Für die Herrensitzung hofft der Vorstand auf 1000 Besucher.

Knapp 500 Orden mit einer stürzenden Gänseliesel will Moritz Peters mit Unterstützung seines Elferrates unters Narrenvolk bringen. Guido Bremer (48), der auch schon einmal als Karnevalsprinz in Monheim unterwegs war, und Max Schürtz haben gerade die Leitung des Elferrates übernommen „Da müssen wir nur nett gucken“, sagt Bremer und grinst. Max Schürtz (39) sieht seine Rolle offensiver: „Wir, der Elferrat, müssen für Stimmung sorgen“, sagt Schürtz. „Klatschen, Orden verleihen und bützen – das sind die Aufgaben.“ Nächster offizieller Anlass für die Jecken aus dem Elferrat: die Proklamation der Prinzenpaare am Samstag, 16. November, um 19.11 Uhr in der Aula am Berliner Ring.

Die eigentlichen Aufgaben übernimmt der Elferrat eher hinter den Kulissen. „Wir unterstützen den Gromoka-Vorstand, helfen bei der Organisation der Sitzungen und netzwerken“, so Bremer. 26 Mitglieder hat die Abteilung „Elferrat“. Beim Rosenmontagszug fährt der Elferrat im eigenen Wagen mit. „Der wird jedes Jahr ein bisschen aufgehübscht“, so Bremer. Unterstützung haben die Monheimer Jecken sich bei Jacques Tilly geholt, Düsseldorfs berühmten Wagenbauer.

Helfen und Hilfe zu organisieren gehört zum Job des Leitungsteams. Dort, wo sie gebraucht werden, beim Einlass ins Zelt, beim Ausschank oder auch beim Akquirieren von Spenden, sind sie anzutreffen. Und das über Jahre, so wie es Norbert Pergande (65) gemacht hat, der aus privaten Gründen aufhört.

Traditionell eröffnet in Langenfeld der Verein der ehemaligen Prinzen- und Traditionspaare die neue Karnevalssession; mit einem Bühnenprogramm vor der Stadtgalerie. Die Langenfelder Karnevalisten treffen sich am Montag bereits um 10.11 Uhr im Marktkarree und stimmen sich gemeinsam mit der Kapelle „Op Tied Muuj“ aus den Niederlanden mit Karnevalsmusik ein. Gegen 10.50 Uhr ziehen sie dann vom Marktkarree durch die City zum Galerieplatz.

Pünktlich um 11.11 Uhr werden Präsident Heinrich Klassen und Bürgermeister Frank Schneider den Startschuss in die Session geben – begleitet von einem krachenden Bodenfeuerwerk. Neben dem Feuerwerk kündigt der 1. Vorsitzende André Sersch ein abwechslungsreiches musikalisches Programm und akrobatische Tanzeinlagen an. Mit dabei sind neben „Op Tied Muuj“ die Band „Karobuben“ und der Sänger Hans-Willi Mölders alias „Ne Spetzboov“ sowie das Jugendtanzkorps „Rheinsternchen“. Um die Bewirtung kümmert sich nach Angaben der Organisatoren an diesem Tag das Brauhaus „Der Ritter“. Es wird auch einen Stand mit Thüringer Würstchen geben. Unter dem Motto „Wieder außer Rand und Band, Langenfeld in Narrenhand“ sind Fans der fünften Jahreszeit eingeladen, auf dem Galerieplatz zu singen und zu schunkeln.