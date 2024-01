Karneval in Langenfeld Bei der Postalia-Sitzung wird nach Geschlechtern getrennt

Fünf Stunden Programm bot die Postalia ihren närrischen Gästen. „Mädche he – Junge do!“ lautete der Titel - ein Novum aus der finanziellen Not durch die Corona-Abstinenz geboren. Denn, wo sonst die Damen und die Herren ihre eigene Veranstaltung haben, saßen sie am Samstag nach Geschlechtern getrennt auf der linken und auf der rechten Seite, aber in einem Saal. „Leider sind wir nicht ganz ausverkauft“, sagte Postalia-Vorsitzender Dennis Mainzer bedauernd. „Wahrscheinlich konnten die Leute mit dieser Neuerung nichts anfangen.“