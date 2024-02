Start des Straßenkarnevals ist an Altweiber vor der Stadthalle Diese Züge begeistern Langenfeld

Am Karnevalssonntag, 11. Februar, ist der Ortskern von Berghausen ab etwa 12 bis 17 Uhr für den urigen Veedelszoch mit 18 Gruppen und 500 Teilnehmern komplett gesperrt. Der offizielle Zugbeginn ist um 14.11 Uhr an der Ecke Mühlenweg/Baumberger Straße. Von dort zieht der närrische Lindwurm ins Schneeloch, auf die Korfmacher Straße, linksrum auf die Baumberger Straße, In den Höfen, am Ende rechts in den Solperts Garten, wiederum rechts in den Mühlenweg. Die Zugauflösung erfolgt an der Ecke Mühlenweg/Baumberger Straße.