Dank Spielbank-Millionen in Monheim 100.000 Euro für „faire“ Kamelle

Nach dem Auftakt an Altweiber, der laut Ordnungsbehörden ohne größere Zwischenfälle verlief, geht der Straßenkarneval mit den Zügen weiter: in Langenfeld-City an diesem Samstag ab 14.11 Uhr, gefolgt von den Veedelszügen am Sonntag in Baumberg (11.11 Uhr) und Berghausen (14.11), dem Kinderzug in der Monheimer Altstadt (14.11) und dem Reusrather Lichterzug (18.11) sowie dem Monheimer Rosenmontagszug (14.11).