Langenfeld ganz jeck Die Jecken übernehmen das Regiment in Langenfeld

Wat is dat denn nur für ein schönes buntes Treiben auf dem Stadthallenvorplatz in Langenfeld? Richtig, es ist Altweiber! Mit farbenfrohen Kostümen, Kölsch und Frohsinn trotzen die Langenfelder Jecken dem grauen regnerischen Februarwetter und stimmen sich auf die tollen Tage ein. Denn: Mit der Schlüsselübergabe durch den Bürgermeister an Prinzessin Gaby I. und Kinderprinzessin Johanna I. hat der Straßenkarneval in der Posthornstadt ganz offiziell begonnen. Die Stadt befindet sich nun fest in der Hand der Jecken. Helau!