Jeck, jecker, Berghausen „Unser Zoch in Berches ist einfach familiär“

Interview | Langenfeld · Auch an diesem Karnevalssonntag war ganz Berghausen wieder jeck. Hunderte nahmen am Dorfzug teil, 19 Gruppen zogen mit. Organisatorin Steffi Reuter über die Arbeit ihres Teams, den Reiz des Veedelszochs und die Konsequenzen aus dem schweren Bier-Diebstahl am Wochenende zuvor.

11.02.2024 , 17:40 Uhr

O wie ist der schön: der Veedelszoch von Berches. Ein ganzes Dorf war auch am Sonntag wieder außer Rand und Band – dank toller Vorbereitung durch das Orga-Team. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Gutmann