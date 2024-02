Lichterzug in Langenfeld-Süd In Reusrath ist fast jeder Jeck eine Leuchte

Wenn es allein um die karnevalistische Größe, die Zahl der jecken Mitwirkenden und der jubelnden Menge am Straßenrand, geht, dann sind die Rosenmontagszüge in Köln und Düsseldorf im Rheinland kaum zu überbieten. Sollten jedoch liebenswürdiger Charme und eine besondere Atmosphäre ins Gewicht fallen, dann liegt der Sieger genau in der Mitte der beiden Karnevalshochburgen, nämlich im Langenfelder Stadtteil Reusrath.