Kinderkarnevalszug in Monheim Jecke Pänz gut zu Fuß

Grüne Männchen, Spielkarten, Roboter – in der Monheimer Altstadt ging es am Sonntag hochkreativ her. Der Kinderkarnevalszug zog durch die Straßen – mit fantasievoll kostümierten Nahwuchsjecken. Ein Umzug von Kindern für Kinder – mit Kitas, Grundschulen und Vereinen sowie zwei Musikkapellen. Und er wächst. Diesmal zum ersten Mal mit dabei ein Schachclub. Auch das Team vom evangelischen Kindergottesdienst zog mit.