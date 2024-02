Bilanz von Polizei und Ordnungsämtern Bisher friedlicher Karneval in Langenfeld und Monheim

„Die Sicherheitskonzepte bei allen drei Langenfelder Zügen sind aufgegangen“, fasst der städtische Ordnungsamtsleiter Christian Benzrath die Abläufe in Langenfeld-Mitte (Samstag) sowie Berghausen und Reusrath (jeweils Sonntag) zusammen. Neu waren mit Gittern abgesicherte Engstellen in Berghausen und Reusrath. „Das hat sich bewährt, die Zuschauer standen sicherer und die Zugteilnehmer konnten deutlich entspannter die Stellen passieren“, resümiert Benzrath als Leiter des Koordinierungsteams, das den Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt, Betriebshof, Kanalbetrieb und Hilfsorganisationen vorbereitet hatte. Größere Probleme seien nach den friedlichen Umzügen am Samstag und am Sonntagnachmittag auch abends in Reusrath ausgeblieben. „Zwar wurde bei einigen Jugendlichen Alkohol sichergestellt, die Mehrheit der Kontrollierten hielt aber die Altersgrenzen ein“, so Benzrath. Das Deutsche Rote Kreuz habe nur wenige Male Erste Hilfe leisten müssen, Krankentransporte blieben aus. Auch für die „Hingucker“ – Freiwillige, die unter anderem Anti-K.o.-Tropfen-Flaschenverschlüsse verteilen – sei der Einsatz entspannt gewesen, so die Stadt: „Die ehrenamtliche Hilfe wurde freundlich angenommen.“