Veedelszoch im Fischerdorf Baumberg sieht Monheim baden gehen

Die Stimmung ist ausgelassen. Am Straßenrand wird getanzt, geschunkelt und gefeiert. Zahlreiche Jecke sorgen mit musikalischen Karnevalsklängen schon vor dem Zug für beste Stimmung in den Straßen Baumbergs. Die Kostüme der Besucher – bunt und facettenreich. Von Krokodilen und Polizisten bis hin zum 80er-Jahre-Style ist alles dabei. Auch das Wetter spielt mit: Der morgendliche Regen hört auf und es bleibt trocken. Alles angerichtet für den Boomberger Veedelszoch am Sonntagvomittag.