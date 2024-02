Jeckes Monheim Der Kinderzug startet mit 18 Gruppen

Am Sonntag ist es wieder soweit. Am 11. Februar um 14.11 Uhr zieht der Kinderkarnevalszug durch die Monheimer Altstadtstraßen. Es wird bunt und lebhaft in der Altstadt. Dann sieht man in die freudig aufgeregten und zufriedenen Kinderaugen von wilden Piraten, fröhlichen Pippi Langstrumpfs und lachenden Superhelden. Ein Umzug von Kindern für Kinder.