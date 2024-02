Vor den tollen Tagen in Langenfeld und Monheim Berches ist der jecke Hotspot an diesem Wochenende

(gut) Am letzten Wochenende vor den tollen Tagen haben die Langenfelder und Monheimer noch mal so richtig Gelegenheit, sich warmzuschunkeln. So steigt in Monheim an diesem Samstag die Kindersitzung im Festzelt auf dem Schützenplatz Am Werth (14 Uhr), am Sonntag folgt die Herrensitzung (11.30 Uhr; Karten – so noch vorhanden – unter www.gromoka.de). In Baumberg ist die „Schunkelnde Bürgerhalle“ am Samstagabend ausverkauft.