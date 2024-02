Veedelszoch Baumberg – läuft!

Monheim · „Mer klebe am Lebe’, un nit an d’r Straß’“ – so lautet das Motto des diesjährigen Veedelszochs durch Baumberg.

11.02.2024 , 12:42 Uhr

12 Bilder Veedelszoch in Baumberg 12 Bilder Foto: RP/Thomas Gutmann

Pünktlich hörte dann auch der Regen auf! Der Baumberger Veedelszoch an diesem Karnevalssonntag-Vormittag, 11. Februar, startete an der Ecke Garather Weg/Verresberger Straße. Von da aus ging es über den Holzweg, die Fichtestraße und Hegelstraße, am Bürgerhaus vorbei auf die Humboldstraße, dann weiter auf der Hauptstraße und über die Kreuzstraße zurück zum Ausgangspunkt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Veedelszoch in Baumberg

(gut)