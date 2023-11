Karneval 2023/24 Langenfeld schunkelt sich in die Session hinein

Ein Schal war vorteilhaft, aber der Regenschirm konnte zuhause gelassen werden: Langenfelds Jecken schunkelten sich am Samstag auf dem Galerieplatz bei feinem Herbstwetter in die Session hinein. Der Verein der ehemaligen Prinzen- und Traditionspaare hatte zum elften Elften ein fideles Programm zusammengestellt, mit der Juxkapelle „Op Tied Muuj“, den Stimmungssängern Thomas Junggeburth und Tobias Janssen, der Tanzgruppe des RCC und den „Rheinsternchen“. Noch-Prinz Sacha I. und seine Prinzessin Ina I. sowie Kinderprinz Maik I. und Prinzessin Zoé I. wurden in den Ruhestand verabschiedet. Das neue Prinzenpaar wird am kommenden Freitag (17. November), das Kinderprinzenpaar eine Woche später (24. November) proklamiert. Am Samstag, 18. November, ist das Hoppeditz-Erwachen der Spieß-Ratzen.