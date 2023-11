Sessionsstart in Monheim Der Schelm, der aus der Zukunft kommt

Hunderte Jecken in bunten Kostümen am Schelmenturm, Fastelovend-Lieder, heiteres Herbstwetter: Monnem ist bereit, den Schelm zu wecken. Pünktlich an diesem Elften im Elften um elf Uhr elf ist es soweit: Unter dem rhythmischen Klatschen der Sessionsauftaktgemeinde marschieren die Marienburg-Garde, die Prinzengarde und weitere offizielle Karnevalisten aus der Altstadt herbei. Auf der Bühne: Gromoka-Präsident Moritz Peters und Kindersitzungspräsidentin Paula. Die beiden beginnen das Bühnenprogramm mit einem kleinen Sketch. Schließlich wäre Loriot an diesem Wochenende 100 Jahre alt geworden.