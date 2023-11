Solo statt Dreigestirn in Berches Prinzessin Nici ist ein Juwel

Der Rationalisierungsdruck macht auch vor dem Karneval nicht halt. So leisten sich die Bercheser Jecken statt eines Dreigestirns wie sonst in dieser Session nur eine Prinzessin. Aber was heißt schon „nur“: Prinzessin Nici I., am Samstag im Vereinsheim des SSV-Berghausen proklamiert, ist ein Volltreffer.