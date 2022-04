Baumberger feiern wieder Straßenfest : Hauptstraße wird zur Karibikmeile

Monheim Für den 14. Mai lädt Baumberg zum Straßenfest mit Strandatmosphäre ein. Im Workshop können Interessierte den ganzen Tag über hawaiianische Tänze ausprobieren oder schlemmen.

Beim Schlendern über die für den Verkehr gesperrte Hauptstraße wird es viel zu entdecken geben. „Die ansässigen Gewerbetreibenden haben sich einiges überlegt“, berichtet Citymanager Marc Packeisen vom Organisationsteam. So bieten „Wirtz und Lück Wohnbau“ Kinderschminken und -basteln sowie süße Tüten und Popcorn an. „2019 gab es das letzte Fest auf der Hauptstraße“, sagt Birgit Lück von der Wohnbau GmbH. „Jetzt haben alle wieder Lust zu feiern.“ Und für sie sei es wichtig, auch als Dienstleister präsent zu sein. Immerhin sitzt die GmbH seit 35 Jahren an der Hauptstraße. Lück begrüßt die Modernisierung der Straße, die den Düsseldorfer Süden mit Monheim verbindet. Einen Leerstand gebe es derzeit noch. Dafür habe sich die Gastronomie gemausert. Auch der „Schwan“ gegenüber der Apotheke hat wieder geöffnet, sagt sie. Die Alte Post, der Rheinische Hof, die Eisdiele Art und Weise und die Imbissbetreiber locken schon jetzt wieder mehr Menschen zur Hauptstraße. „Auch abends ist inzwischen mehr los“, sagt die Baumbergerin Lück.

Das alles muss gefeiert werden. Und dazu haben sich nicht nur die ansässigen Lokale etwas einfallen, sondern auch die Stadt, ihre Bildungseinrichtungen und die Stadtöchter sowie die Vereine. Die Kunstschule Monheim etwa kreiert Turnbeutel mit Kindern. Der Baumberger Turn- und Sportclub 1897 hat einen Bewegungsparcours für Kleinkinder aufgebaut. Die Betreiber von „Ballon-Baumberg und mehr“, die eigentlich am Holzweg sitzen, lassen Besucher am Glücksrad drehen und halten Geschenkartikel sowie Ballons bereit. Beim Kosmetikinstitut Creme-Töpfchen können Kinder Masken basteln, für Erwachsene gibt es Kosmetik-Wundertütchen und Prosecco.

Carolin Wulke, Teamleiterin des Citymanagements ist froh, dass das Programm steht. Corona, der Ukraine-Krieg und auch der Klimawandel ließen nicht nur die Preise in die Höhe schnellen, sondern machten auch die Suche nach Künstlern schwierig. „Nicht nur in der Gastronomie fehlen die Leute, sondern auch in den Event-Agenturen“, beschreibt sie den personellen Aufwand, ein Programm zusammenzustellen. Rund 30.000 Euro lässt die Stadt sich das kosten. „Wir wollen die rund 30 Baumberger Händler und Dienstleister an der Hauptstraße genauso unterstützen wie die in Monheim“, sagt sie. Und die feiern ja auch bald das Stadtfest.