Packende Kämpfe Karate-Kids-Cup füllt Halle in Langenfeld

Weniger erbaut war ein Anwohner, nicht wegen des Karate-Cups an sich, sondern aufgrund des Parkplatz-Mangels in der unmittelbaren Nachbarschaft der Halle. „Sportveranstaltung am KAG, und nix mehr zu parken für die Anwohner, aber Hauptsache, Parkflächen mit Wohncontainern zupflastern – danke, Stadt Langenfeld“, schreibt der Mann in der Facebook-Gruppe Langenfeld (2645 Mitglieder). Grund des Ärgers: Der KAG-Lehrerparkplatz steht für Wochenend-Parker nicht mehr zur Verfügung, weil erneut mit Flüchtlingscontainern belegt. Der Anwohner erntete Widerspruch: „Ist das Ihr Ernst“, fragt ein anderer Facebook-Nutzer aus Langenfeld: „Da ist ein einmaliges Sport-Event, was wahrscheinlich viele Menschen erfreut, aber damit Sie keinen Meter mehr zu Ihrem Auto laufen müssen, soll darauf verzichtet werden?“.